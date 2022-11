Povestea unui octogenar care timp de un deceniu a refuzat sa respecte o sentinta judecatoreasca

Aflat la varsta senectutii, un octogenar a ajuns in fata judecatorilor din postura de inculpat intr-un dosar penal. El a refuzat sa respecte o hotarare judecatoreasca definitiva, incapatanandu-se sa-si sustina punctul de vedere.Mircea Vrabie si P.P. erau vecini, primul detinand o suprafata de 5.900 mp, iar celalalt, 6.500 mp in extravilanul comunei Sipote. Relatiile dintre cei doi erau insa departe de a fi de buna vecinatate. P.P. primise titlu de proprietate pentru terenul sau in 1994. In ... citeste toata stirea