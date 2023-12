Sunt doctorii romani, cei de care avem nevoie si pe a caror expertiza ar trebui sa ne bazam. Sunt talentati si au muncit din greu pentru locul in care se afla, si pentru asta ar trebui sa-i respectam.Suntem in Great Yarmouth, la James Paget, unul dintre cele mai importante spitale regionale din estul Angliei. Un doctor roman tocmai a iesit din garda, scrie stirileprotv.roAndrei Moscalu, medic: "Desi e un spital mic, deserveste o populatie de un sfert de million de oameni. Mic, dar are ... citeste toata stirea