"Povesti abandonate", la Muzeul "Vasile Pogor"

De Ziua Internationala a Copiilor va avea loc un eveniment dedicat acestora, intitulat "Povesti abandonate". Actiunea este organizata la Muzeul "Vasile Pogor" - Casa Junimii, in sala Studio J, incepand cu ora 11.00. In cadrul evenimentului este sustinuta lansarea ebook-ului "Cartea povestilor abandonate", proiect care are in componenta zece povesti pentru copii, scrise de autori din Basarabia, in a doua jumatate a secolului al XX-lea, cand imbracau haina nefireasca a grafiei chirilice.