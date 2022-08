Povestile de viata ale iesenilor, pe un site special. Si tu poti scrie despre cei care ti-au marcat viata

Pavel Lucescu, editorialist la Ziarul de Iasi, a pus in practica un proiect apropiat de oameni.Intitulat iesenii.ro, site-ul gazduieste povestile de viata ale oamenilor.La debut, Pavel Lucescu a editat 7 povestiri, fiind convins ca fiecare caz in parte are ceva de transmis."Noi credem ca povestile de viata impartasite cu ceilalti ne ajuta sa ne intelegem mai bine unii pe altii, ne apropie si ne fac mai buni.In timp, ele se transforma in marturii valoroase despre viata noastra si a ... citeste toata stirea