POZA ZILEI: "Coloana infinitului" cu TIR-uri la vama Siret. Cozi de zeci de kilometri spre Ucraina

Iesirea din tara spre Ucraina ramane un cosmar pentru soferi. La aceasta ora, in jur de 650 de tiruri stau in coloana, pe o distanta de peste 27 de km, la iesirea din vama Siret, pe DN2, din judetul Suceava.Incarcate cu marfuri pentru sarbatorile de iarna, bauturi si alimente neperisabile, cele mai multe camioane vin din Turcia si Bulgaria si vor sa ajunga in Ucraina. Timpul de asteptare in coloana depaseste 30 de ore, spun autoritatile de la noi din tara.Blocajul la frontiera este cauzat ... citeste toata stirea