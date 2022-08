Prefectul Bogdan Cojocaru a solicitat verificarea lucrarilor de modernizare a DJ 282, Axa Iasi - Suceava (P)

"Dincolo de orice dezbatere publica, ne referim la o investitie derulata cu fonduri europene nerambursabile de zeci de milioane de euro asteptata de foarte mult timp de zeci de mii de persoane. Cred ca este in interesul tuturor iesenilor ca modernizarea DJ 282 sa fie realizata cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste calitatea, dar si a termenelor impuse de Uniunea Europeana pentru a nu pierde finantarile nerambursabile. De aceea, am solicitat Inspectoratului ... citeste toata stirea