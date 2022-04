Prefectul de Iasi sustine ca demolarea Hanului Trei Sarmale s-a facut fara respectarea proiectului tehnic autorizat

Prefectul judetului Iasi, Bogdan Cojocaru, a anuntat ca proprietarul Hanului Trei Sarmale va fi amendat, dupa ce constructia a fost demolata fara respectarea proiectul tehnic autorizat, dispunandu-se totodata ca orice lucrare in zona sa fie sistata temporar.Potrivit unui comunicat al Prefecturii iesene, interventiile de la fostul Han Trei Sarmale au fost sistate, iar in plus "urmeaza sa se clarifice situatia juridica si toate institutiile cu atributii sa dispuna masuri in functie de aspectele ... citeste toata stirea