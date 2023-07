Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari de cod galben si portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, in trei sferturi din tara. Luni se asteapta cele mai ridicate temperaturiDuminica, codul galben de canicula este valabil in vest, sud, sud-est si local in centru. Pana diseara, se vor inregistra temperaturi de pana la 37 de grade Celsius, iar minimele se vor incadra intre 17 si 25 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura ... citeste toata stirea