Prelevare de organe de la un pacient din Bulgaria, pentru un transplant la Iasi

Medicii din Iasi au transplantat organe prelevate de la un donator aflat in moarte cerebrala din Bulgaria, pe baza protocolului de colaborare in domeniu dintre Romania si tara vecina."Ieri a avut loc o prelevare de organe la un donator aflat in moarte cerebrala din Bulgaria. Intrucat pe teritoriul Bulgariei nu au existat primitori compatibili, acestea au fost oferite catre Romania, pe baza protocolului de colaborare in domeniul transplantului intre cele doua tari. Echipa din Spitalul Parhon ... citește toată știrea