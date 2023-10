Opera Nationala Romana din Iasi va puncta intr-un mod special Ziua Internationala a Operei, care este sarbatorita in fiecare an pe 25 octombrie.Miercuri, de la ora 18:30, in Sala Mare a teatrului liric iesean, publicul va putea urmari doua premiere, "Faclia de Pasti" (versiune concertanta), de Alexandru Zirra, si "O noapte furtunoasa", de Paul Constantinescu, care au la baza scrieri celebre ale marelui dramaturg Ion Luca Caragiale."Faclia de Pasti" este chiar premiera absoluta, creatia ... citeste toata stirea