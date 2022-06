Premiera: CJ ofera premii consistente la zeci de copii de la scolile speciale iesene cu rezultate la olimpiade

Copiii merituosi ai scolilor speciale iesene vor fi recompensati maine (vineri), in Sala Atrium din Palas Mall, in cadrul unei festivitati organizate de Inspectoratul Scolar si de Consiliul Judetean Iasi. Cu o zi inainte, miercuri, in sedinta extraordinara a Consiliului Judetean, la propunerea presedintelui institutiei, Costel Alexe, s-a votat acordarea de premii pentru 23 de elevi din unitatile de invatamant special din judetul Iasi, precum si pentru 2 sportivi care au participat si obtinut ... citeste toata stirea