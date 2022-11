Premiera film documentar "IASI AVATAR"

Trecut prin foc si sabie, incendiat, asediat, bombardat, lovit de epidemii si distrus de cutremure, orasul Iasi a fost victima unui lung sir de catastrofe. Aproape ras din temelii de mai multe ori in decursul istoriei, orasul a renascut din propria cenusa iar comunitatea ieseana a rezistat tuturor momentelor care i-au amenintat existenta.Va invitam marti, de la ora 19.00 la proiectia in premiera a filmului documentar "IASI AVATAR", sub cupola Palatului Braunstein (etajul 4).Personajul ... citeste toata stirea