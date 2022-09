Premiera in istoria sa de 100 de ani, de la A. Philippide pana azi: Institutul de Filologie Romana din Iasi are director o femeie

Institutul de Filologie Romana din Iasi sparge barierele de gen, pentru prima data in istoria sa de aproape 100 de ani, prin desemnarea unei femei in functia de director al institutiei. Gabriela Haja a castigat concursul pentru sefia Institutului Al. Philippide si a fost instalata in functie, pentru un mandat de patru ani, incepand cu data de 15 septembrie.In cadrul Academiei Romane, Gabriela Haja si-a dedicat ultimii 28 de ani cercetarii limbii romane, cercetari fundamentale, de lexicografie ... citeste toata stirea