Justitia ieseana a pronuntat prima condamnare definitiva in cazul unui sofer acuzat de conducerea unui autovehicul sub influenta drogurilor. Cazul sau a fost analizat de judecatori prin analogie cu situatia soferilor prinsi bauti la volan, primind o pedeapsa cu suspendarea executarii.Automobilul condus de Marius Flutur a fost oprit de politisti in noaptea de 18/19 mai 2020, pe strada Mitropolit Varlaam, in spatele pietei Nicolina. Desi soferul nu incalcase nicio regula de circulatie, ... citeste toata stirea