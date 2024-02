Pentru prima data in 30 de ani, Iasul si-a pierdut statutul de judet cu cea mai tanara populatie. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica si analizate de Ziarul de Iasi, in 2023, varsta medie a populatiei din Iasi a fost de 39,4 ani, iar judetul cu cea mai tanara populatie este acum Ilfov, cu o varsta medie de 39,3 ani.Regiunea de Dezvoltare Nord-Est ramane, in schimb, zona din Romania cu cea mai tanara populatie, cu cinci din cele sase judete componente aflate in top ... citeste toata stirea