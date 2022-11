Premiera la Iasi: autobuzele electrice ies, de maine, la strada. Care sunt traseele. VIDEO

Incepand de joi, 24 noiembrie 2022, cursele speciale pentru elevi si studenti ale Companiei de Transport Public Iasi vor fi deservite si de cate un autobuz electric Solaris pe fiecare traseu. In acest fel vor fi facute si masuratori in traseu in ceea ce priveste comportamentul acestor autobuze, precum si autonomia lor in conditii reale de trafic. In functie de aceste rezultate numarul acestora va fi marit pentru cursele pentru elevi si studenti si nu numai.Autobuzele vor circula astfel ... citeste toata stirea