Primaria Iasi va imprumuta 200 milioane lei pentru a putea asigura incalzirea orasului in sezonul rece. Toti banii vor fi cheltuiti pentru achizitia de combustibil, iar creditul va trebui returnat in 5 ani.Contractarea imprumutului este posibila dupa ce Guvernul a emis o ordonanta de urgenta prin care a permis autoritatilor locale sa obtina acest tip de credit. In ultimii circa 10 ani, astfel de imprumuturi nu au fost posibile.Primaria Iasi a avut, de la preluarea serviciului de termoficare ... citeste toata stirea