Premiera la Iasi: sofer condamnat pentru ca sofa drogat. L-a dat de gol comportamentul bizar

Pe strazile Iasului au inceput sa apara si soferi aflati sub influenta altor substante decat alcoolul. Unul dintre ei a fost condamnat in prima instanta de Judecatorie, decizia finala urmand sa apartina insa Curtii de Apel.In noaptea de 18/19 mai 2020, politistii Sectiei 5 au oprit in trafic un autoturism ce se deplasa pe strada Mitropolit Varlaam spre Gara Internationala. Automobilul circula regulamentar, dar politistilor li s-a parut ca soferul a avut o reactie suspecta la vederea lor. Cand ... citeste toata stirea