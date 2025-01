Premiera la TeatruA - "Adapostul femeilor"

* intr-o lume in care vocile femeilor sunt adesea reduse la tacere, scena Teatrului³ devine un spatiu al confesiunii si rezistentei * "Adapostul femeilor", piesa dramaturgului turc Tuncer CucenoAlu, in regia Irinei Popescu-Boieru, este mai mult decat un spectacol - este un manifest artistic despre violenta, suferinta si speranta * premiera, programata pentru 2 februarie, la ora 19:00, promite sa aduca in fata publicului o poveste intensa si necesara despre lupta femeilor impotriva ... citește toată știrea