Premiera la Teatrul National Iasi. Spectacol-lectura "Oglinda"

Luni, 27 mai, de la ora 19:00, la Sala Teatru³ a Nationalului din Iasi, va avea loc, in premiera, spectacolul-lectura "Oglinda", un text scris si montat de Nic Ularu, cunoscut scenograf, regizor si dramaturg roman, stabilit in Statele Unite ale Americii. Lectura este oferita de actorii Constantin Puscasu si Calin Chirila. Spectacolul continua proiectul Lecturi³, initiat de Teatrul National Iasi, in parteneriat cu Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si revista "Alecart". Fiecare ... citește toată știrea