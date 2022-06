Premiera la TV: "Putin vs. Occident". Filmul documentar va fi difuzat de catre History Channel

History Channel difuzeaza sambata, de la ora 22.00, documentarul "Putin vs. Occident", o radiografie a strategiei sale politice si militare si a impactului acesteia asupra intregii lumi.De la razboiul in Siria si Ucraina la politica europeana si atacurile cibernetice, Putin s-a metamorfoza intr-o figura cheie in relatiile internationale. Cu toate acestea, in 2012, Rusia era o putere de mana a doua, inconjurata de alianta NATO in expansiune. Putin a fost destabilizat de cand controversata sa ... citeste toata stirea