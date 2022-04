Premiera: vicele acuzat de tradare va fi doua zile primar (UPDATE)

Ex-USR-istul Cezar Baciu va avea azi si maine atributii de primar dupa ce Mihai Chirica a plecat in Grecia, iar viceprimarul PNL Daniel Juravle lipseste o saptamana din Iasi.Viceprimarul Cezar Baciu va indeplini, in premiera, astazi si maine, atributii de primar. "Tradatorul" din USR beneficiaza de un context favorabil: primarul Mihai Chirica si viceprimarul Daniel Juravle sunt plecati in strainatate. In mod normal, in lipsa primarului, cel care ii preia atributiile implicit este Juravle - o ... citeste toata stirea