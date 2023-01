Premiera - Zamosteanu, pus sa dea 10.000 de euro unei familii din cauza lucrarilor proaste intr-un apartament din blocul nou nout

Un iesean a cerut despagubiri dupa ce apartamentul abia cumparat de la un dezvoltator imobiliar cunoscut a inceput sa i se darame in cap. Omul a ramas cu spaima in suflet ca problemele s-ar putea amplifica si in orice clipa s-ar mai putea strica ceva in casa. Rationamentul judecatorilor a fost simplu: constructorul raspunde pentru orice viciu ascuns timp de 10 ani de la receptia lucrarii. In cazul structurii de rezistenta, raspunderea dureaza cat ramane blocul in picioare.T.A.C. si-a cumparat ... citeste toata stirea