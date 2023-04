In vreme ce, in America, Joe Biden si-a anuntat deja candidatura pentru alegerile de anul viitor din Statele Unite, in Romania obiceiul e cu totul altul. Asta, nu pentru ca ar fi criterii stricte de integritate sau de alta natura calitativa in desemnarea candidatilor, ci pentru ca, vorba prim-ministrului Nicolae Ciuca, pana la locale mai e un an si jumatate. Acesta a fost raspunsul presedintelui PNL cand l-am intrebat daca partidul ii va avea din nou candidati pe actualii lideri din ... citeste toata stirea