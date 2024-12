Premii pentru promotorii culturii iesene

A devenit o traditie, la Iasi, ca la sfarsit de an, Casa de Cultura "Mihai Ursachi" a Municipiului si Primaria sa ofere distinctii unor promotori ai culturii, in cadrul evenimentului intitulat "Valorile Iasului, Valorile Romaniei". La aceasta a VII-a editie, care va avea loc vineri, 6 decembrie, de la ora 13, in Sala "Vasile Pogor" a Primariei, vor fi premiati doisprezece oameni de cultura din urbea ieseana din patru domenii artistice.Acestia sunt: scriitorul Liviu Apetroaie (Muzeul National ... citește toată știrea