Premiu important castigat in Italia de artistii Corului de Copii al Iasului

Premiu important castigat in Italia de artistii Corului de Copii al IasuluiCorul de Copii al Municipiului Iasi a participat la prestigiosul Festival "We Are Singing Rome, desfasurat in capitala Italiei in perioada 5-7 iulie 2024. Evenimentul a fost posibil datorita sprijinului generos oferit de Ateneul National din Iasi, prin managerii Andrei Apreotesei, Gheorghita Rusu-Persic si Theodor Cristofor, precum si de Primaria Iasi, reprezentata de primarul Mihai Chirica. De asemenea, parintii celor ... citește toată știrea