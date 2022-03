Premiul National de Proza "Ziarul de Iasi" 2022: cine sunt cei zece finalisti?

Partenerul principal al evenimentului este compania "Stef Invest", iar partenerul institutional este Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu".Juriul Premiului National de Proza "Ziarul de Iasi" a nominalizat cei zece finalisti ai celei de-a XIX-a editii. Premiul, devenit deja o traditie, revine in fiecare an autorului celei mai bune carti de proza romaneasca aparuta in anul anterior. In acest an, partenerul principal al evenimetului este compania ieseana "Stef Invest", iar partenerul ... citeste toata stirea