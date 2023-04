Juriul a votat si a stabilit lista scurta a finalistilor celei de-a XX-a editii a Premiului National de Proza "Ziarul de Iasi". Astfel, dintr-o lista de zece autori, jurul a votat primele cinci cele mai bune carti de proza romaneasca aparuta in anul anterior. In acest an, partenerul de onoare al evenimentului este Academia Romana - Filiala Iasi, iar partenerul principal este compania IULIUS Group.Premiul pentru Debut va fi acordat Maricicai Munteanu, pentru Gruparea de la "Viata romaneasca". ... citeste toata stirea