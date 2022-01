Prenumele romanesti au reintrat in topul preferintelor iesenilor

Acestia au renuntat la a-si boteza copii cu prenume preluate din filme * in 2021, la Iasi, numele preferate au fost Maria, Ioana si Elena, respectiv Andrei, Stefan, Gabriel si Alexandru * anul trecut, in maternitatile iesene s-au nascut 3.929 baieti si 3.887 feteReprezentantii Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor (DLEP) Iasi au realizat traditionalul raport statistic al nasterilor si ale celor mai populare prenume atribuite copiilor nascuti in anul anterior. Valabil strict pentru 2021, ... citeste toata stirea