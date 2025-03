Preotii le cer iesenilor "post online"

In plin post al Pastelui, preotii ieseni trag un semnal de alarma cu privire la timpul pe care il pierdem online. Acestia spun ca ceea ce vedem acolo contravine cu ceea ce reprezinta postul, ca insemnatate, dincolo de partea alimentara. In plus, adauga ei, este si o risipa de timp.Postul Mare este un post mai greu din punct de vedere alimentar. Mai lung si cu putine dezlegari. Preotii din Iasi spun insa ca nu este suficient sa ne limitam doar la ceea ce mancam. Rugaciunea nu trebuie sa ... citește toată știrea