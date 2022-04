Preotul Dan Damaschin, parinte pentru 10.000 de copii. "Sunt familii si cu cate zece frati la masa" VIDEO

Mii de copii nevoiasi au primit cadouri de Sfintele Sarbatori Pascale, urmare a eforturilor unui preot inimos din Iasi, care a devenit o adevarata institutie. Preotul misionar Dan Damaschin, cunoscut pentru numeroase acte de caritate, a adus un "Graunte de lumina" in viata celor 10.000 de copii de care are grija de ani de zile. S-a ocupat si anul acesta, de Paste, de proiectul "Grauntele de lumina". Incepand cu luna ianuarie a anului in curs, preotul si voluntarii sai au cautat donatori ... citeste toata stirea