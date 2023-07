Preotul Dan Damaschin, celebru pentru miile de copii nevoiasi pe care i-a trimis la mare in ultimii ani, a pregatit o noua serie de micuti.S-a ocupat de cazare, transport cu trenul, dar i-a mai ramas un lucru de rezolvat. Sai-i aduca pe copii la Iasi pentru a se urca in trenul spre litoral.Dragilor, avem nevoie de ajutor pentru a asigura transportul copilasilor nostri dragi in drumul lor spre TABARA MAREA VIEEsII.Pana in prezent, am asigurat toate cele necesare pentru primele doua serii ... citeste toata stirea