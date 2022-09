Presa israeliana: Romania pare ca va fi prima tara europeana care va cumpara Iron Dome de la Israel

Romania e foarte dornica sa achizitioneze din Israel sistemul de aparare anti-racheta IRON DOME, afirma unele surse in urma vizitei de saptamana trecuta in Israel a ministrului roman al apararii Vasile Dincu.Daca acordul va fi aprobat, Romania, membru NATO, va deveni prima tara europeana care cumpara sistemul, scrie publicatia israeliana Haaretz. De cand a intrat in arsenalul defensiv israelian, in 2011, Iron Dome si-a dovedit valoarea in numeroase runde de lupta cu Fasia Gaza. Fiecare ... citeste toata stirea