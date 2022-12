PRESCRIERE: Un iesean scapa nepedepsit dupa ce si-a fugarit iubita cu tractorul, amenintand ca o ucide

Curtea de Apel inchide dosare pe banda rulanta pentru ca faptele s-au prescris. Un iesean va scapa nepedepsit dupa ce si-a fugarit iubita cu tractorul, amenintand ca o ucide. Ca si in alte cazuri, el va beneficia de deciziile Curtii Constitutionale, care practic au injumatatit termenele de prescriptie a raspunderii penale.Mircea Cioaba a fost condamnat in martie la 1 an si 2 luni de inchisoare, in regim de detentie, ca si la plata a 23.700 lei ca daune civile si cheltuieli judiciare. Lui ... citeste toata stirea