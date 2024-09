Presedintele CCR, Marian Enache, s-a casatorit la 70 de ani. Ce functii importante ocupa noua sa sotie

Judecatorul Marian Enache (70 de ani), presedintele Curtii Constitutionale, s-a casatorit in 2023 cu Irina Iuliana Costache (58 de ani), sefa Sectiei Cardiologie a Spitalulului "Sf. Spiridon" din Iasi si prorector al Universitatatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa"Evenimentul a avut loc in a doua jumatate a anului trecut, iar dupa casatorie, judecatorul Marian Enache a cumparat un apartament de 135.000 de euro, gata mobilat, in centrul Iasului. La semnarea actelor, judecatorul a fost ... citește toată știrea