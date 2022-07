Presedintele CJ Iasi, trimis pentru a doua oara in judecata, in doar o luna. Ce acuzatii ii aduc procurorii DNA

Costel Alexe este trimis pentru a doua oara in judecata in mai putin de o luna, dupa ce in luna iulie a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, pentru savarsirea unor infractiuni de luare de mita si instigare la delapidare. Presedintele Consiliului Judetean Iasi si fost ministru al Mediului, Costel Alexe, a fost trimis in judecata pentru angajarea frauduloasa a patru persoane la Scoala Populara de Arte "Titel Popovici" din Iasi, institutie subordonata Consiliului Judetean.Alte doua ... citeste toata stirea