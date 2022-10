Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe a prezentat bilantul activitatii sale la jumatatea mandatului

Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca in ultimii 30 de ani, Iasiului i-a lipsit echipa si ca daca aceasta ar fi existat atunci Iasiul ar fi avut si spital regional, dar si sala polivalenta.Costel Alexe a afirmat duminica la un eveniment desfasurat la Palatul Culturii din Iasi in cadrul caruia a prezentat bilantul activitatii sale la jumatatea mandatului ca in ultimii 30 de ani, Iasiul nu a avut o echipa puternica in administratie si ca din acest motiv multe ... citeste toata stirea