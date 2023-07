In aceasta perioada, presedintele PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, face parte din delegatia Parlamentului Romaniei intr-o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Aici, reprezentantii Legislativului au intalniri cu oficiali de rang inalt si reprezentanti ai administratiei si diplomatiei americane pentru a promova obiectivele strategice ale Romaniei in relatia cu SUA.Astfel, delegatia Parlamentului Romaniei a avut deja intalniri cu membri ai Congresului american, reiterand ... citeste toata stirea