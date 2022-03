Presedintele USR Iasi, Filip Havarneanu a depus un proiect pentru sustinerea cluburilor sportive de juniori (P)

Liderul USR Iasi care este si deputat in Parlamentul Romaniei a depus zilele trecute un proiect de lege prin care solicita administratiilor locale sa readuca la viata sportul practicat de copii si juniori in cadrul cluburilor, posibilitate abandonata de mult timp.Filip Havarneanu sustine ca exista un dezechilibru in alocarea fondurilor, intrucat ele sunt directionate catre seniori si aproape deloc catre micutii talentati care, in aceste conditii, au sanse minime sa fie descoperiti vreodata ... citeste toata stirea