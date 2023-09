Pretul apartamentelor a crescut din nou in luna august si a ajuns la Iasi la un varf in ultimii ani, de 1.390 de euro pe metru patrat, cu 52 de euro pe metru patrat mai mult decat in urma cu un an.Iar aceeasi tendinta s-a observat in intreaga tara. Intr-o comparatie intre situatia preturilor medii la apartamentele din zece mari judete ale tarii, bazata pe datele disponibile pe platforma imobiliare.ro, doar Bucurestiul a inregistrat o scadere de pret in ultimele 12 luni la vanzarea ... citeste toata stirea