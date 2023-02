Pretul unui loc de parcare la Aeroportul Iasi, aproape cat un bilet dus-intors Iasi-Bologna

La aeroportul din Iasi, parcarea ne poate costa cat un bilet de avion dus-intors, daca planuim sa plecam intr-un City Break si sa ne lasam masina acolo. Masura de crestere a pretului de parcare este una intentionata si ar avea scopul de a-i determina pe oameni sa nu mai vina cu masina personala la aeroport, ci sa foloseasca mijloacele de transport in comun.Tarifele sunt duble fata de in urma cu doua saptamani, in special daca este vorba despre tarifele pentru mai mult de 24 de ore, timp in ... citeste toata stirea