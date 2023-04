Cea mai mare crestere a preturilor locuintelor pe parcursul unui an, s-a inregistrat la Iasi. In martie 2023, un metru patrat de locuinta a fost mai scump cu 126 de euro comparativ cu aceeasi luna a anului trecutIn perioada martie 2022 - martie 2023, cea mai mare crestere de pret la apartamente s-a inregistrat la Iasi (10,1% in martie 2023, fata de martie 2022), adica un metru patrat cumparat in acest an a fost, in medie, cu 126 de euro mai scump decat in martie anul trecut.Si apartamentele ... citeste toata stirea