In Iasi, in luna iulie 2023, o garsoniera s-a inchiriat, in medie, cu 300 de euro, un apartament cu doua camere cu 400 de euro, in timp ce pentru un apartament cu trei camere s-au platit 500 de euroComparativ cu luna iunie a.c., in luna iulie a.c. romanii au vizualizat cu 15% mai multe pagini cu anunturi imobiliare si au facut cu 29% mai multe contactari. De asemenea, fata de aceeasi perioada a anului trecut, in luna iulie a anului curent, interesul pentru chirii a fost mult mai ridicat - ... citeste toata stirea