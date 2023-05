Seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin respinge luni drept "rizibile" dezvaluiri de presa potrivit carora ar fi oferit spionajului ucrainean informatii despre pozitii ale trupelor ruse.Cotidianul american The Washinjgton Post (WP) a dezvaluit duminica faptul ca Evgheni Prigojin a propus - in mai multe randuri - serviciilor ucrainene informatii despre amplasarea unor unitati ale armatei ruse, in schimbul unei retrageri a fortelor Kievului de la Bahmut, un oras situat in estul ... citeste toata stirea