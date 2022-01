Prima bataie de gong. Incepe procesul primarului in dosarul "Skoda"

Cei cinci inculpati din dosar, in frunte cu Mihai Chirica, sunt acuzati ca au fentat legea pentru a putea achizitiona mai multe masini noi, in conditiile in care Guvernul interzisese temporar astfel de achizitii. Prejudiciul: 103.000 euro.Primarul Mihai Chirica incepe de ieri sa-si imparta timpul intre birou si salile instantei. Dupa exact un an de amanari, Tribunalul a respins ieri ca nefondate ultimele contestatii formulate de cei cinci inculpati din dosarul "Skoda" impotriva deciziei ... citeste toata stirea