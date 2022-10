Prima bratara electrica de supraveghere a ajuns la Podu Iloaei

Un tanar din Podu Iloaei este printre primii barbati din tara in cazul careia se folosesc bratarile electrice de supraveghere. Barbatul are 27 de ani si este acuzat de sotie ca o bate. Pe numele lui a fost emis un ordin de protectie si i-a fost montata si o bratara de supraveghere Politia Orasului Podu Iloaiei, din cadrul I.P.J. Iasi a fost sesizata ieri de o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata de sot in timp ce se aflau la domiciliu. "Politistii au efectuat verificari, barbatul ... citeste toata stirea