Licitatia pentru primele lucrari la Spitalul Regional de Urgenta (SRU) Iasi starneste controverse. Unul dintre participanti la procedura, care a avut si cea mai buna oferta financiara, a contestat rezultatele: oficialii companiei spun ca au fost depunctati "in mod nelegal" in cazul ofertei tehnice - licitatia a fost pierduta la o diferenta de un punct, in conditiile in care contestatarul spune ca ar fi avut dreptul la inca 6 puncte, ceea ce ar fi insemnat punctaj maxim si castigarea procedurii. ... citeste toata stirea