Este vorba de studiul de fezabilitate pentru pasajul peste calea ferata Letcani-DorohoiChiar in ziua in care Ziarul de Iasi a consemnat ca "au inghetat" proiectele pasajelor prevazute pe DN 28, la intersectia cu Centura Iasi-Sud, respectiv la trecerea la nivel de la Letcani, CNAIR a anuntat desemnarea castigatorului licitatiei pentru cel din urma obiectiv. Astfel, firma ieseana TQM Management - care de altfel a depus oferte in ambele proceduri de licitatie - este cea care ar urma sa realizeze ... citeste toata stirea