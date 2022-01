Prima pasarela peste Europeana a fost avizata de Primarie. Va fi in zona IDEO

Primaria a autorizat prima pasarela metalica pietonala peste drumul european E85. Proiectul va fi implementat de Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun in parteneriat cu municipalitatea ieseana. Acordul dintre cele doua parti a fost aprobat de Consiliul Local (CL) inca din vara anului 2019. Pasarela va fi amenajata in zona ansamblului de birouri IDEO, iar, de-o parte si de cealalta, vor fi statii de transport in comun.Ideea realizarii unei pasarele a venit in contextul ... citeste toata stirea