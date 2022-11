Prima pista de biciclete "extravilana" va lega Manastirile Barnova si Dobrovat

Consilierii judeteni au decis in sedinta extraordinara sa atribuie in folosinta gratuita catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Iasi a suprafetelor de teren necesare pentru realizarea unor piste de biciclete. In total, e vorba de 33 de mii mp, practic doua fasii late de 3 metri de-a lungul DJ 247A, pe o distanta de 1650 m, respectiv paralel cu DJ 247, 9350 metri liniari."Proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete isi propune sa uneasca Manastirea Dobrovat de ... citeste toata stirea